Fertige Weihnachtsgenüsse trotz Corona: Gaumenfreuden aus Cochem-Zell gibt's diesmal zum Abholen

Cochem-Zell

An kulinarischen Köstlichkeiten aus Küche und Keller hat das Cochem-Zeller Land viel zu bieten. Da wäre es doch eine Schande, auf diesen Schatz an vielfältigen Geschmackserlebnissen aus den Gourmettempeln des Kreises ausgerechnet über die Weihnachtsfeiertage verzichten zu müssen – wegen Corona. Das sehen offensichtlich auch etliche Gastronomen und Hoteliers so. Deshalb warten sie mit weihnachtlichen Speise- und Getränkekreationen zum Abholen auf. Sie fahren dabei einen ganz klaren Kurs: Qualitativ Hochwertiges aus der Region muss es sein. Und: Für jedermann soll es sich am heimischen Esstisch leicht zu etwas auch optisch Ansprechendem herrichten lassen. Exemplarisch hat die RZ sozusagen in die Kochtöpfe geschaut.