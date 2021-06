Ferienwohnungen sind für viele Hausbesitzer an der Mosel eine sichere Einnahmequelle, die Nachfrage ist groß. Gleichzeitig fehlt es an Wohnraum. Daher hat der Cochemer Stadtrat eine Begrenzung der Flächen beschlossen, die in reinen Wohngebieten für Ferienwohnungen genutzt werden können. Eine Entscheidung, die nicht jedem Hausbesitzer schmeckt.