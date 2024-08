Plus Cochem. Ferienspaß im Golfclub Cochem: 27 Teilnehmer hielten die Trainer auf Trab Fünf Tage „Golf Total“ auf dem Ellerer Berg hieß es für 27 Kinder und Jugendlichen in den Sommerferien. Klubmanager Jannik Oster hat wie in den vergangenen Jahren für das Sommergolfcamp des Golfclub Cochem wieder ein abwechslungsreiches Programm organisiert. „Es war wieder eine tolle Mischung aus Spaß, Gemeinschaft erleben, Golferlernen für Anfänger und Training für etablierte Junggolfer“, resümierte Jannik Oster. Lesezeit: 1 Minute

Bekanntlicherweise kann man mit dem Golfen nie früh genug anfangen. „Die jüngsten Teilnehmer waren dieses Mal gerade vier beziehungsweise fünf Jahre alt“, so Oster. Neben den morgendlichen Trainingseinheiten auf Driving-Range, Übungsgrüns und dem Golfplatz besuchten die Kinder und Jugendlichen den Klotti-Park in Klotten, zum gemeinsamen Essen ging es in die ...