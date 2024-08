Plus Bad Bertrich

Felssturz in Bad Bertrich: Wo einst Tankstelle und Wohnhaus standen, ist jetzt nur noch ein Wall

i Dort, wo vor dem Felssturz ein Wohnhaus und eine Tankstelle standen, klafft nun eine Lücke: Ein Wall dient als Hangsicherung. Foto: Annika Wilhelm

100 Tonnen schweres Gestein stürzte im November 2022 einen Hang in Bad Bertrich hinunter. Verletzt wurde dabei niemand, doch der Felssturz hatte für den Kurort dennoch Folgen. Denn an der Stelle, wo einst das Wohnhaus einer Familie und eine Tankstelle standen, ist nun nichts mehr – wer es nicht besser weiß, könnte an dieser Stelle nicht einmal vermuten, dass es die beiden Gebäude je gegeben hat.