Federweißerfest am Wochenende: Zell stimmt sich feierlich auf neues Weinjahr ein

Von Kevin Schößler

i Stadtbürgermeister Hans-Peter Döpgen, Zeller Weinkönigin Maja Treis, die Veranstalterin Luca Lauscham und ihre Prinzessin Laura Schier bei der Eröffnung des Federweißerfestes. Foto: Kevin Schößler

In einer feierlichen Zeremonie wurde am Freitagabend, 11. Oktober, das traditionelle Federweißerfest in Zell an der Mosel eröffnet. Die Zeller Weinkönigin Maja Treis und ihre Prinzessin Laura Schier, begleitet vom Stadtbürgermeister Hans-Peter Döpgen, begrüßten die zahlreichen Gäste zu diesem besonderen Event.