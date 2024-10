Plus Ediger-Eller Federweißer und Zwiebelkuchen waren der Renner: Moselweinkönigin beim 25. „Wein & Mehr“ i Die Veranstaltung „Wein & Mehr” war erneut ein Magnet für die Weinfreunde an der Mosel. Foto: Thomas Esser Zum 25. Mal jährte sich heuer das Winzerfest „Wein & Mehr” im Ortsteil Eller, das auch zur Jubiläumsveranstaltung mit einem kurzweiligen und abwechslungsreichen Rahmenprogramm aufwarten konnte. Lesezeit: 1 Minute

Im Mittelpunkt des Geschehens standen dabei die fruchtigen Kellererzeugnisse der Winzer und Weingüter, die erneut durch Angebotsvielfalt und Geschmack bestachen. In den herbstlich geschmückten Kellern und Weinhöfen von 14 teilnehmenden Betrieben drängten sich dann auch von Beginn an viele Hundert Weinfreunde, um an vier Festtagen gemütlich zu feiern. Den Startschuss ...