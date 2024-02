Kaum ein Gebäck hat so viele Namen wie der Berliner. Das Schmalz- beziehungsweise Siedegebäck, wie es offiziell heißt, ist vielerorts auch als Krapfen, Kräppel, Fastnachtskiechelcher oder Hefeklöße, im Hunsrück auch als Hefkließ bekannt. Vor allem in der Fastnachtszeit boomt der Verkauf des fettigen Backwerks – längst nicht nur in der klassischen Variante mit Marmeladenfüllung.