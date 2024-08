Cochem

Fast wäre schon wieder ein Auto in Cochem die Mosel gerollt: Fahrer hatte Glück

i Fast wäre schon wieder ein Auto in Cochem die Mosel gerollt Foto: Ulrike Platten-Wirtz

Zum dritten Mal in diesem Jahr ist ein Pkw von einem Parkplatz am Moselufer selbsttätig in Richtung Fluss gerollt. Diesmal konnte das Fahrzeug aber, bevor es Kontakt mit dem Wasser hatte, von einem Abschleppunternehmen an Land gezogen werden.