Landkern

Farbschmierereien in Landkern: Anzeige erstattet

In der Nacht auf Sonntag sind in Landkern mehrere Farbschmierereien, unter anderem an Bushaltestellen in der Hauptstraße und der Brunnenstraße, an einer Mauer in der Straße „Unterer Berg“ sowie an einem Stromkasten und der Fahrbahn der Straße „In den Weiden“ entstanden.