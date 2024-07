Plus VG Zell

Fahrzeug für Kanalinspektion angeschafft: VG Zell schaut unter der Erde nach dem Rechten

i Maxim Shalimov (von links), Steven Goeres, Sebastian Berhard, Daniel Prem und Martin Steinmetz (alle VG Zell) nahmen das Fahrzeug von Vertriebsleiter Dennis Marcinski (hinten) entgegen. Foto: Kathrin Jebsen-Marwedel

Die Verbandsgemeinde Zell überprüft die gesetzlich geforderte Inspektion ihrer Abwasserkanäle und -leitungen für das Schmutz- und Mischwasser nunmehr in Eigenregie und mit eigenem Personal. „Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung hatte ergeben, dass die TV-Befahrungen in Eigenregie gegenüber der Auftragsvergabe an Fachfirmen deutliche Einsparung für das Abwasserwerk generiert“, heißt es in einer Pressemitteilung der Verbandsgemeindeverwaltung.