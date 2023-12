Plus Koblenz/Kreis MYK/Cochem-Zell Fahrplanwechsel zum 10. Dezember: Busfahren wird für viele Fahrgäste in Cochem-Zell und Mayen-Koblenz teurer Bus- und Bahnfahrer aufgepasst: Zum 10. Dezember stellt der Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM) seine Fahrpläne um. Ab dem 1. Januar steigen die Preise dann durchschnittlich um 8,2 Prozent – aber nicht alle Tickets werden teuer.

Der allgemeine, europaweite Fahrplanwechsel erfolgt in diesem Jahr in der Nacht zum Sonntag, 10. Dezember, teilt der Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM), der auch für Buslinien im Landkreis Mayen-Koblenz zuständig ist, mit. Die neuen Fahrpläne seien in Kürze bei den Verkehrsunternehmen, den Kreisverwaltungen oder der VRM-Geschäftsstelle in Koblenz erhältlich. Sie können alternativ ...