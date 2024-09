Plus Neef

Fahrer muss nicht mehr umständlich ins Auto kriechen: Neefer Wehr rückt jetzt vom Bachtal zu Einsätzen aus

Von Johannes Kirsch

i Ein süßes Geschenk zum Umzug wurde der Neefer Feuerwehr überreicht: Der Kuchen bildet die Feuerwehrnotrufnummer 112 ab. Im Hintergrund ist der geschmückte Neubau zu erkennen. Fotos: Johannes Kirsch Foto: Johannes Kirsch

Nach fast 21 Jahren ist es soweit: Das neue Feuerwehrgerätehaus in Neef konnte durch Diakon Markus Engel eingeweiht werden. Denn schon im Jahr 2003 startete die Suche nach einem neuen, größeren Funktionsgebäude. Warum in dem alten Gerätehaus erst einmal der Fahrer umständlich ins Feuerwehrauto kriechen musste, damit die Wehrleute an den Spind konnten.