In einer Online-Versammlung informierten kürzlich Schulleitung, Lehrkräfte und Kooperationsbetriebe die neu angemeldeten Fachoberschüler über das Projekt „Betreutes Praktikum“ und den Schulstart nach den Sommerferien. Auch 2021 sei die Nachfrage für Plätze an der FOS Kaisersesch hoch, so die Schulleitung. Nachdem sie von der Schule eine Zusage erhalten hatten, wurden die jungen Leute und ihre Eltern von Schulleiter Hans-Jürgen Schmitz begrüßt.