Cochem-Zell

Sie sind eines der Aushängeschilder im vom Tourismus geprägten Landkreis Cochem-Zell: die Moselwinzer. Die Corona-Krise macht auch vor ihnen nicht halt. Die Schließung der Gastronomiebetriebe im Kreis, aber vor allem in vielen anderen Ländern weltweit, Handelsbeschränkungen und nicht zuletzt die Absage wichtiger Messen haben vielen Winzern im Kreis längst die Sorgenfalten auf die Stirn getrieben. Welche Spuren die Absage (offiziell ist die Messe um ein Jahr verschoben) der ProWein in Düsseldorf, einer der wichtigsten Messen in der Branche, hinterlässt: Die RZ hat nachgehört. Was sagen Winzer, was der Experte? Eine Momentaufnahme. Und ein Mosaikstein in Zeiten der Corona-Krise.