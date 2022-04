Der Export von Weinen der geschützten Ursprungsbezeichnung Mosel ist im Jahr 2021 stark gestiegen. Die Ausfuhren an Moselwein verzeichneten im vergangenen Jahr einen Wertzuwachs von 36,6 Prozent, während die Menge gegenüber dem Jahr 2020 um 27,5 Prozent zunahm. Das geht aus der Exportstatistik des Verbandes Deutscher Weinexporteure (VDW) in Bonn hervor, wie der Verein Moselwein in Trier mitteilt.