Plus Zell

Experten warnen: Morsche Felsen gefährden Zeller Altstadt

Von Winfried Simon

i Der steile Hang oberhalb der Altstadt von Zell muss an einigen Stellen gesichert werden. Fotos: Winfried Simon Foto: Winfried Simon

Immer wieder kommt es an der Mosel zu Hang- und Felsrutschen – vor wenigen Wochen erst zwischen Enkirch und Traben-Trarbach. In der Nacht vom 3. auf den 4. Februar stürzten mehrere Bäume auf die viel befahrene Bundesstraße, größere Mengen Erdreich und Wasser wurden auf die Fahrbahn gespült. Die Straße musste einige Wochen voll gesperrt werden, derzeit ist die B 53 an dieser Stelle nur einspurig befahrbar. Eine Fachfirma ist dabei, den rutschigen Hang dort zu sichern. Laut Experten können jederzeit auch bislang völlig unauffällige Bereiche in Bewegung kommen. Vor zwei Jahren kam es zu einem Hangrutsch zwischen Ellenz und Ernst.