Will ein Betrieb verhindern, dass ihm gut qualifizierte Arbeitskräfte den Rücken kehren, ist aus Sicht von Thomas Pütter eines unerlässlich, vor allem in Krisenzeiten: vernünftige Führung. Der Experte für moderne Führung und Unternehmensentwicklung unterstrich jüngst bei der Konferenz der Zukunftsallianz Cochem-Zell (ZaC) in der Zeller Schwarze-Katz-Halle: „Mitarbeiter gehen immer wegen ihres nächsten Vorgesetzten.“