Plus Bruttig-Fankel

Ex-Fußballprofi betreibt in Bruttig die Strandbar Pier 58: Wo man direkt am Wasser essen und trinken kann

i Tamandani Nsaliwa betreibt die Strandbar Pier 58 in Bruttig. Seine Frau Bianca Granzow steht ihm als Ideengeberin zur Seite. Foto: Ulrike Platten-Wirtz

Auf der Moselwiese im Ortsteil Bruttig laden Liegestühle unter Sonnenschirmen und eine Holzterrasse mit Tischen und Stühlen Passanten zum Verweilen direkt am Fluss ein. Tamandani Nsaliwa hat hier vor drei Jahren die Strandbar Pier 58 eröffnet. „Der Name leitet sich vom Standort der Bar ab, denn Pier 58 liegt genau am Moselkilometer 58“, erklärt der 42-Jährige. Es gibt kaum Lokalitäten an der Mosel, die so nah am Wasser liegen.