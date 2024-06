Plus Treis-Karden

Europawahl: Schüler aus Treis-Karden geben Stimmen ab

Von Thomas Esser

i Unter dem Motto „Wir bestimmen mit. Daumen hoch für die Europawahl.“ haben Schüler in Treis Karden ihre Stimme abgegeben. Foto: Thomas Esser

An diesem Sonntag, 9. Juni, ist Europawahl, und mehr als 350 Millionen Europäer wählen ein neues Parlament. Hier gilt es, für ein demokratisches, gerechtes und zukunftsfähiges Europa zu votieren. In Deutschland dürfen erstmals Jugendliche ab dem 16. Lebensjahr bei der Wahl des Europaparlamentes mitmachen. An der Konrad-Adenauer-Schule in Treis wurde das gezielt zum Thema gemacht – samt Urnengang.