Cochem-Zell

Corona, Abstandsregelungen, Kontaktbeschränkungen, Ansteckungsgefahr. Die Pandemie wird ganz sicher Auswirkungen auf die kommenden Landtagswahlen im März in Rheinland-Pfalz haben. Und wohl auch die Zahl der Briefwähler erhöhen, was die Verantwortlichen in den Kommunen vor neue Herausforderungen stellt. In Cochem soll darum ein zweiter Briefwahlvorstand gebildet werden.