Plus Burgen/Treis-Karden

Es hält kein Bus zu viel: Warum die Verbindung zwischen Treis und Burgen schlechter ist als zuvor

i Vor vier Jahren ist in Burgen eine Mitfahrerbank aufgestellt worden – von dort lässt sich, wie die Ortschefs (von links) Fritz M. Bär, Jörg Winter (Brodenbach, bis 2023) und Hans-Josef Bleser (Treis-Karden) zeigen, eine Mitfahrgelegenheit arrangieren. Sofern die Richtung stimmt. Foto: Gemeinde Burgen

Wie war das noch mit den beiden Königskindern? In dem schönen deutschen Volkslied finden sie nicht zueinander, weil ein breiter Fluss ihrer Zuneigung im Wege steht. Sie haben aber einander so lieb, dass sie sich in ein tragisches Abenteuer stürzen. Gut verstehen tun sich die beiden Ortsbürgermeister Fritz M. Bär (Burgen) und Hans-Josef Bleser (Treis-Karden) auch. Man schätzt sich, die Sehnsucht ist groß, man kommt aber via Bus nicht zueinander. Und dies liegt an einem Verknüpfungsproblem im Busverkehr der beiden Kreisen Cochem-Zell und Mayen-Koblenz – und an einer fehlenden baulichen Maßnahme.