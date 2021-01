Cochem-Zell

Etwas mehr als drei Wochen ist es nun her, dass die Impfungen der mobilen Impfteams des Deutschen Roten Kreuzes im Seniorenheim Ulmen im Landkreis Cochem-Zell gestartet sind. Erfreulicherweise konnten bereits heute die Erstimpfungen in allen zwölf Cochem-Zeller Seniorenheimen abgeschlossen werden, meldet der Kreis in einer Pressemitteilung.