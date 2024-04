Plus Ediger-Eller

Erstes Wein- und Frühlings-Pläsier in Ediger-Eller: Osterspaziergang wurde zum Fest für Augen und Gaumen

Von Thomas Esser

i Während der Saharastaub das Vergnügen am ersten Wein- und Frühlings-Pläsier in Eller etwas trübte, kamen die Besucher m Ostersonntag bei schönem Wetter auf ihre Kosten. Foto: Thomas Esser

Zur Veranstaltungspremiere vom ersten Wein- und Frühlings-Pläsier im Ortsteil Eller breitete sich am ersten Tag ein graugelber Schleier aus Saharastaub am Firmament aus, der leider den ersehnten Durchbruch von Sonnenstrahlen durchweg verhinderte. Obwohl sich auch am Samstag bereits zahlreiche erwartungsfreudige Wein- und Frühlingsfreunde in Eller blicken ließen, war es wetterbedingt der Sonntag, der zu einem ausführlichen Bummel durch die Ellerer Gassen einlud.