Die Organisatoren vom „Förderverein Heimat und Kultur Valwig“ ziehen ein positives Fazit. Sie können sich gut vorstellen, im kommenden Jahr erneut einen Weihnachtsmarkt in dem Moselort zu organisieren. Wie die Premiere lief und was so los war in Valwig am Wochenende, berichtet die Rhein-Zeitung.