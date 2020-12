M Büchel

Büchel. Erstmals in diesem Jahr gab es an diesem Wochenende wieder Proteste der Friedensbewegung direkt am Fliegerhorst in Büchel. Knapp 100 Friedensaktivisten, darunter viele Teilnehmer eines Aktionscamps der Internationalen Ärzte gegen den Atomkrieg (IPPNW) und des Netzwerks Ican, die seit Freitag in Büchel sind, nahmen an einem Spaziergang entlang des Zaunes am Luftwaffenstützpunkt teil.