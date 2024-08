Plus Nehren Erste Traubenernte an der Mosel: Federweißer aus Nehren kann schon getrunken werden Von Annika Wilhelm i In Nehren erntet Frank Liebfried bereits seine ersten Trauben, um daraus Federweißen zu machen. Foto: Sebastian Willnow/picture alliance/dpa Eigentlich ist er ein Vorbote für den Herbst, aber auch wenn das Wetter momentan noch sommerlich ist, lässt er sich genießen: der Federweißer. Die ersten Flaschen können schon in der Region verkostet werden. Lesezeit: 2 Minuten

Winzer Frank Liebfried aus Nehren erntete am Montag mit seinem Vollernter die ersten Trauben, um diese zu Federweißem zu verarbeiten. Der Winzer sagt: „Wir sind nicht besonders früh damit, sondern liegen eigentlich in der gleichen Zeit wie immer. Das Wetter war an sich okay für die Weinlese, aber wir haben ...