Erst Schlamm geschippt, jetzt Spendenaktion: Musikschmiede Kail hilft Flutopfern

Ständig gibt das Geld, das in die Spendendose auf der Terrasse der Musikschmiede in Kail geworfen wird, ein klimperndes Geräusch von sich. Jürgen Berens freut sich über die Hilfs- und Spendenbereitschaft seiner Gäste. Er selbst sitzt nämlich seit dem Hochwasserunglück, das Mitte Juli das Ahrtal verwüstete, nicht eine Sekunde still. Nach vielen Tagen, die er vor Ort verbracht und geholfen hat, will er am Samstag, 4. September anlässlich des Oldtimer-Treffens in Kail eine Benefiz-Tour mit Motorrädern für die Flutopfer durch die Eifel starten.