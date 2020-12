Gravesend/Australien

Das Coronavirus Covid-19 legt derzeit fast die ganze Welt lahm, ein Ende dieser Krise ist noch nicht abzusehen. Auch in Australien ist das Virus längst angekommen und lässt somit auch Jana Schlägel aus Bremm an der Mosel nicht unberührt. Ursprünglich wollte die Moselanerin mit dem Fahrrad nach Bangkok fahren, hat das aber längst verworfen. Mit ihrem Freund, dem Belgier Robby Vulsteke, hat sie in Gravesend im australischen Bundesstaat New South Wales auf einer Nussbaumfarm ihre zweite Heimat gefunden (die RZ berichtete).