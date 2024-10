Plus Kaisersesch/Landkern

Erst Ampel, dann Vollsperrung: Landesstraße 98 bei Kaisersesch wird zu einer Baustelle

i Die Kreuzung von L 100 und L 98 zwischen Landkern und Kaisersesch wird bald bei Sanierungsarbeiten eine wichtige Rolle spielen: Die L 98 zwischen dieser Stelle und der Einmündung der K 24 (Illerich) ist in einem schlechten Zustand. Sie wird jetzt saniert. Die Bauarbeiten beginnen am Montag. Ohne Ampel und Sperrung geht es nicht. Foto: Kevin Rühle

Die Arbeiten zum Ausbau der L98 zwischen der Einmündung der L100 und der Einmündung in die K24 in Richtung Illerich starten entgegen vorherigen Ankündigungen bereits am Montag, 21. Oktober, 7 Uhr. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität Cochem-Koblenz mit. Der Streckenabschnitt befindet sich zwischen Landkern und Kaisersesch im Verlauf der L98.