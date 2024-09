Plus Cochem/Zell Erreichen Scholz und die Ampel noch die Menschen? Das sagen die SPDler aus Cochem-Zell Von Martin Ingenhoven i Die Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen werfen viele Fragen auf. Muss die SPD ihren Kurs ändern? Und wie viel Vertrauen haben die Parteigenossen jetzt noch in ihre Führungsspitze? Foto: Jan Woitas/picture alliance/dpa Mit Blick auf den bevorstehenden Bundestagswahlkampf stellt sich auch bei SPD-Politiker in unserer Region die Frage: Ist Olaf Scholz der geeignete Spitzenkandidat für die SPD? Wir haben uns bei Genossen im Kreis Cochem-Zell hierzu umgehört. Lesezeit: 5 Minuten

Die SPD, einst stolze Volkspartei, politische Heimat großer Politiker wie Willy Brandt und Helmut Schmidt, kämpft mit katastrophalen Umfragewerten und musste in den letzten Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen herbe Verluste hinnehmen. In Sachsen überzeugte man nur noch 7,3 Prozent der Wahlberechtigten, in Thüringen gar nur noch 6,1 Prozent – ...