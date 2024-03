Plus Moselkern Eröffnung: Outdoor-Fitness-Park in Moselkern wächst weiter Von Annika Wilhelm i Ortsbürgermeister Peter Mayer, Bewegungsmanager Peter Raueiser, Staatssekretärin Simone Schneider und Fitnessbank-Erfinder Moritz Fuhrmann (von vorne rechts nach links) zeigen die neuen Übungen. Foto: Annika Wilhelm Lesezeit: 2 Minuten Treffpunkt, Ruheplatz, doch zugleich Anreiz, Körper und Geist mit Sport in Schuss zu halten, all das soll eine Bank sein, die jetzt nahe dem Moselkerner Flussufer eingeweiht wurde. Sie ist die nach Angaben der Beteiligten die erste ihrer Art in Rheinland-Pfalz.

Die erste Fitnessbank in Rheinland-Pfalz hat ihren Platz gefunden: In Moselkern fügt sie sich als weiteres Mosaiksteinchen in die „grüne Achse“ ein, den Grünstreifen zwischen Bundesstraße und Ortskern. Im Beisein von Simone Schneider, Staatssekretärin im Ministerium des Innern und für Sport, hat Ortsbürgermeister Peter Mayer das Projekt „Fitness am Moselufer ...