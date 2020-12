Archivierter Artikel vom 07.07.2020, 17:43 Uhr

Eröffnung ist für den 24. Juli geplant

Ursprünglich wollten Müdens „alte Alte Herren“ ihr Naturschutzprojekt „Felsterrassen-Weinbau in früherer Zeit“ schon Mitte Mai der Öffentlichkeit präsentieren. Doch dann kamen die Corona-Pandemie und, daraus resultierend, nötige Veranstaltungsabsagen. Nun soll das kleine Paradies der Artenvielfalt am Moselhang zwischen Müden und Karden am Freitag, 24.