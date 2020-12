Cochem-Zell/Region

Verpönt scheinen in diesem Jahr Aktivitäten zu sein, für die mancher Gast liebend gern an der Mosel ist: auf Augenhöhe anstoßend, schunkelnd, gemeinsam Lieder singend. Gut möglich, dass alle Weinfeste zwischen Trier und Koblenz ausfallen – und auch Weinereignisse wie Mythos Mosel. Alternativen? Die sind rar gesät und müssen die Leitplanken der Corona-Verordnungen streng einhalten, aber es gibt sie. Wie ist der aktuelle Stand, und was dürfen Weinfestbetreiber erwarten?