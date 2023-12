Der 82-jährige Joachim Barden stellt im Vinoforum in Ernst seine historische Postkartensammlung aus. Zu sehen sind 200 Ansichtskarten mit Bezug zum Weindorf Ernst an der Mosel. Was die Menschen vor 100 Jahren per Postkarte mitteilten und wie geschichtsträchtig seine Sammlung ist, erzählt Barden unserer Zeitung.