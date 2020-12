Archivierter Artikel vom 26.09.2020, 05:00 Uhr

Eritreer gehen für ihre Familien auf die Straße Mehr als 1600 in Deutschland als Flüchtling anerkannte Eritreer kämpfen vergeblich für ihr Recht, ihre Familien nachzuholen. Sie haben sich zur Initiative „Familienleben für alle“ zusammengetan. Sie demonstrieren am heutigen Samstag in Berlin gegen die Unzumutbarkeit der Dokumentenbeschaffung über die eritreische Botschaft.