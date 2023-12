44 Jahre ist es ziemlich genau her, seitdem die Diskothek Musicalbox erstmals zum Abtanzen aufs schmucklose Fliesenquadrat in einem ehemaligen Supermarkt in Kaisersesch einlud – die Gäste der ersten Stunde sind mittlerweile grau meliert und teils hüftsteif in die Jahre gekommen, genauso wie die legendäre M-Box, die ihrerseits jedoch eher abbruchreif ist.