Erfolgreiche Aktion für die Tafel: 38 Boxen voll gefüllt mit Lebensmitteln gespendet

i Die Tafel kann sich über viele Spenden freuen, die bei einer Aktion des Pastoralen Raums Cochem-Zell zusammenkamen. Foto: Martin Schutt/picture alliance/dpa (Symbolfoto)

Die Freude war groß, als die Mitarbeiter der Tafel Cochem am späten Nachmittag eine erste Bilanz der zweitägigen Globus-Tafel-Spendenaktion „Einkaufen, spenden und helfen“ zogen: 38 vollgefüllte Boxen mit von Kunden gespendeten Lebensmitteln standen zu Abholung bereit, und in der aufgestellten Spendenbox befanden sich rund 960 Euro an Geldspenden.