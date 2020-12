Briedel

Erneut ein nennenswerter Erfolg in Fernost: Der Sonderpreis „best white wine 2020“ der Asia Wine Trophy in Daejeon/Korea ist nach Briedel ans Weingut Reis gegangen. Kein anderer Weißwein wurde diesmal so hoch bewertet wie die 2015er Riesling Beerenauslese von Reis. Außerdem erhielten Nicole und Achim Reis nach eigenen Angaben noch den Sonderpreis „best producer germany 2020“ als erfolgreichster deutscher Weinerzeuger.