Plus Cochem

Erasmus plus macht's für Cochemer Gymnasiasten möglich: Vieles in Europa entdecken

i Zu einem Lyzeum in Prag hat das Cochemer Gymnasium dank Erasmus plus enge Bande geknüpft. Schüler und Lehrer aus Cochem waren unter anderem mit Lehrer Daniel Balzer (links) in Tschechien zu Gast, im September kommen wieder Gäste aus Prag an die Mosel. Foto: Falk Hartmann

Wichtiger denn je in diesen unsicheren Zeiten ist das Verständnis über Ländergrenzen hinweg. Damit dieses besonders von der Wurzel her, also unter jungen Menschen wächst, ist das Erasmus-plus-Programm von der Europäischen Union ersonnen worden. Im Martin-von-Cochem-Gymnasium ist aus einem zarten Pflänzlein inzwischen ein bunter Strauß geworden: Was in Schweden und Frankreich begann, hat mittlerweile Kreise gezogen. „Erasmus plus ist eine gute Gelegenheit, für Schüler und Eltern, kostenfrei an eine Schule im Ausland zu kommen“, sagt der koordinierende Lehrer Falk Hartmann.