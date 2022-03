Er rettete sieben Leben in der Flutnacht: Höchste Auszeichnung für Soldaten

Hauptmann Theo Frisch rettete in der Flutnacht im Ahrtal im vergangenen Sommer sieben Menschen das Leben. Der 31-Jährige stürzte sich mit seinem Kanu in die Fluten und folgte Hilferufen in seiner Nachbarschaft.

Jetzt hat die Bundeswehr die Heldentaten des Inspektionschefs von Lehre und Ausbildung in der Hundeschule mit der höchstmöglichen Auszeichnung gewürdigt, die in solch einem Fall möglich ist. Generalmajor Franz Weidhüner, Amtschef des Streitkräfteamtes in Bonn, überreichte „für eine hervorragende Einzeltat soldatischer Pflichterfüllung unter Gefahr für Leib und Leben“ das Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold mit rotem Rand an Theo Frisch. Bei dem feierlichen Appell waren die Familie von Hauptmann Frisch sowie die geretteten Personen vor Ort. Ein weiterer Bericht folgt.