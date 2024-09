Plus Zell Er hat dem Tourismus neue Impulse verliehen: Zeller Land verabschiedet Yannick Jaeckert Von Winfried Simon i Yannick Jaeckert (Fünfter von links) wechselt von Zell nach Trier. Ihn verabschiedeten unter anderem der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Zell, Jürgen Hoffmann (von links) und das Team der Zeller Land Tourismus GmbH mit Anna Lena Struch, Luca Lauscham, Franzi Lehmen, Jennifer Becker, Thea Drathen und Aline Richter. Foto: Winfried Simon Abschied von Yannick Jaeckert: Über vier Jahre führte er als Geschäftsführer erfolgreich die Zeller Land Tourismus GmbH. Der 32-Jährige nimmt eine neue, weitaus größere Herausforderung an. Ab dem 1. Oktober wird er neuer Geschäftsführer der Trier Tourismus und Marketing GmbH (TTM). Lesezeit: 2 Minuten

Zahlreiche Ortsbürgermeister des Zeller Landes, Mitglieder des VG-Rates, Kommunalpolitiker sowie Weggefährten, die Yaeckert beruflich begleitet haben und teilweise auch freundschaftlich verbunden sind, waren zur Verabschiedung in die Zeller Schwarze Katz-Halle gekommen. Jaeckert hat in seiner Zeit in Zell viel bewegt, hat innovative Ideen eingebracht und der Tourist-Info ein modernes Auftreten verpasst. ...