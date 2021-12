Entwicklungsplan: Leichte Entwarnung für kleine Schulen

Drei der kleinsten Grundschulen im Kreis liegen in der Verbandsgemeinde Cochem. Immer wieder wurde über deren Zukunft, aber auch über die der anderen Schulen diskutiert. Doch der neue Schulentwicklungsplan, der vom Cochemer Verbandsgemeinderat in Faid verabschiedet wurde, gibt nun ein wenig Entwarnung. In den kommenden Jahren dürfte die Schülerzahl für das erste Schuljahr sogar etwas steigen, auch die Raumkapazitäten sind größtenteils ausreichend. Dennoch müssen Anstrengungen unternommen werden, um die Verbandsgemeinde auch für junge Familien attraktiv zu machen.