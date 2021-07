Vor etwa einem Jahr hatte der Verbandsgemeinderat in Ulmen auf Antrag der FWG hin beschlossen, die Jugendarbeit zu intensivieren. Es sollte geprüft werden, ob zum Beispiel ein Jugendparlament aufgebaut werden kann, das den Kindern und Jugendlichen in der VG eine politische Stimme gibt. In der jüngsten Sitzung des VG-Rates gab der Sozialpädagoge Thomas Krämer den Ratsmitgliedern einen Überblick, wie sich die Bemühungen um die Jugendarbeit entwickelt haben.