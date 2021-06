Enttäuschung im Hunsrück: Die Geierlay bleibt vorerst gesperrt

Die Geierlay bleibt bis auf Weiteres gesperrt. Nachdem das Verwaltungsgericht Koblenz in einer Eilentscheidung am Mittwoch mitgeteilt hat, dass es sich bei der Hängeseilbrücke in Mörsdorf um eine Einrichtung handelt, für die die Corona-Schutzmaßnahmen der 22. Verordnung anzuwenden seien, wird die Gemeinde den Rechtsweg beschreiten und beim Oberverwaltungsgericht (OVG) Beschwerde einlegen. Das gab am Donnerstag Ortsbürgermeister Marcus Kirchhoff gegenüber unserer Zeitung bekannt. Und so lange das OVG nicht zu einer abschließenden Beurteilung gekommen ist, bleibt die Brücke gesperrt, teilt Kirchhoff mit. Totales Verständnis dafür hat Kirchhoffs Pedant von der anderen Seite der Touristenattraktion, Sosbergs Ortsbürgermeister Andreas Lehnert.