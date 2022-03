Entscheidung ist gefallen: Von Büchel aus startet bald die F-35

In einer kurzen Stellungnahme hat die Verteidigungsministerin Christine Lambrecht am Montagnachmittag bestätigt, was am Sonntag in Cochem-Zell bereits die Runde machte: Das amerikanische Kampfflugzeug F-35 der Firma Lockheed Martin wird der Nachfolger des bisher in Büchel stationierten Tornados. Der Tarnkappenjet soll die Aufgabe der nuklearen Teilhabe von dem in die Jahre gekommenen Waffensystem übernehmen. Im Ernstfall würden also die F-35-Kampfflugzeuge mit in Büchel gelagerten Atomwaffen bestückt.