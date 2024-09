Plus Moselkern/Koblenz Englische Telefonzelle dient nun als Bücherschrank: Ein bisschen London in Moselkern Von Annika Wilhelm i Lukas Möntenich (von links), Heidi Bressan und Margret Braunger freuen sich, dass die rote Telefonzelle an einem Parkplatz in Moselkern als Bücherschrank eine neue Heimat gefunden hat. ⋌ Foto: Annika Wilhelm Als der Moselkerner Lukas Möntenich beruflich in einem Gebäude in Koblenz unterwegs ist, macht er eine Entdeckung: Im Treppenhaus steht eine rote Telefonzelle, wie sie als beliebtes Fotomotiv aus London bekannt ist. Sie soll verschrottet werden. Doch bevor das passiert, hat er eine andere Idee. Lesezeit: 3 Minuten

Zum Telefonieren kann sie nicht mehr gebraucht werden, dafür ist sie aber ein echter Hingucker. Und nicht nur das: In Moselkern wird sie so genutzt, wie auch schon in ihren letzten Dienstjahren an ihrem ehemaligen Standort. Denn in dem jetzigen Gebäude, das zur CompuGroup Medical (CGM), einem internationalen Softwarehersteller im ...