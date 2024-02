Plus Traben-Trarbach Engagierte Darsteller: Gymnasiasten bringen erfolgreichen Jugendroman auf die Bühne Auerhaus? Kein Schreibfehler, sondern Programm: Nicht nur für die vielschichtige Romanvorlage von Bov Bjerg, sondern auch für den Kurs Darstellendes Spiel der MSS 3 des Gymnasiums Traben-Trarbach, der die Bühne der Realschule plus in Traben im Januar zu „seinem Haus“ machte und es mit seiner Inszenierung des erfolgreichen Jugendromans eroberte.

Auerhaus ist vor allem ein Experiment: In dem Roman tun sich sechs Jugendliche in den 80er-Jahren als WG zusammen, nicht zuletzt, um einen von ihnen nach einem Selbstmordversuch zu retten. Sie schaffen sich einen Rückzugsort, an dem sie gemeinsam versuchen, das Erwachsenwerden zu meistern, sodass sie eine prägende Zeit miteinander ...