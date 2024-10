Plus Cochem-Zell Engagement in Musik, Mundart und Filmen geehrt: Landkreis Cochem-Zell verleiht Kulturförderpreis Von Thomas Esser i Im Forum der Sparkasse Cochem wurden die Kulturförderpreise vom Landkreis Cochem-Zell verliehen. Geehrt wurden im Beisein von Landrätin Anke Beilstein der Kreiskinderchor Die Klangfrösche, das Mesenicher Musical sowie der Kultur- und Filmverein Falkenlay Film und die Mundart-Initiative des Landkreises. Foto: Thomas Esser Wenn es um ehrenamtliches oder kulturelles Engagement geht, nimmt Cochem-Zell in Rheinland-Pfalz einen Spitzenplatz ein. Um diese erfreuliche Tatsache entsprechend zu würdigen, hat der Landkreis neben dem rheinland-pfälzischen Ehrenamtspreis einen eigenen Kulturförderpreis für seine Kulturschaffenden eingeführt. Lesezeit: 2 Minuten

In 2022 erstmals verliehen, gingen nach dessen Ausschreibung in 2023 und auch heuer wieder zahlreiche Bewerbungen von Vereinen und Initiativen dafür ein. So verlieh Landrätin Anke Beilstein ihrer Freude darüber Ausdruck, dass sich die Preisverleihung in Cochem-Zell offensichtlich etabliert hat und damit einhergehend dem heimischen Kulturangebot mehr als gerecht wird. „Dabei ...