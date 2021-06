Endspurt im Wettbewerb „Deutschlands schönster Wanderweg“: VulkaMaar-Pfad voll im Rennen

Seit Januar läuft die Abstimmung des Wandermagazins zu „Deutschlands schönster Wanderweg“. 2021 ist die Eifel gleich mit zwei Wegen am Start: Der VulkaMaar-Pfad ist als schönste Mehrtagestour, der Felsenweg 6 als schönste Tagestour nominiert.

Für beide Wege ist der Sieg jetzt greifbar. Es fehlen jeweils weniger als 1 Prozent der Stimmen für einen Sieg, heißt es im Pressetext von Gesundland Vulkaneifel. Noch bis 30. Juni ist das Abstimmen möglich. „Für uns zählt jetzt wirklich jede Stimme! Bei diesem knappen Rennen um den Titel möchten wir nicht Zweiter werden“, zeigt sich Vera Merten ehrgeizig.

Die Geschäftsführerin der Gesundland Vulkaneifel GmbH, die den VulkaMaar-Pfad rund um Manderscheid, Meerfeld und Bettenfeld ins Rennen geschickt hat, betont: „Wir sind derzeit auf Platz zwei. Der erstplatzierte Weg ist uns nur um 0,79 Prozent der Stimmen voraus. Das müssen wir schaffen!“

Schon 2020, als der Manderscheider Burgenstieg Platz drei im Wettbewerb holte, war das Rennen knapp: Es fehlten nur 40 Stimmen für Platz zwei. Auch beim Partnerweg, dem Felsenweg 6 der Ferienregion Südeifel, der in der Kategorie Tagestouren antritt, ist noch alles offen: Hier fehlen lediglich 0,03 Prozent der Stimmen für den ersten Platz. „Angesichts dieser knappen Platzierungen wollen wir die Eifeler Wege nun natürlich einmal mehr auf den ersten Platz bringen und damit zeigen, dass die Eifel Deutschlands Wanderregion Nummer 1 ist“, so Merten.

Abstimmen unter www.wander magazin.de/wahlstudio sowie per Abstimmungspostkarte möglich, die in vielen Betrieben im Gesundland Vulkaneifel sowie in den Gesundland- Tourist-Infos ausliegen.