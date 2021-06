Die Bühne steht schon auf der großen Wiese, die direkt an den Elzbach grenzt. In wenigen Tagen wird an diesem beschaulichen Ort, an der Grenze zum Kreis Mayen-Koblenz, eine Veranstaltung stattfinden, die Hoffnung weckt. Seit mehr als einem Jahr liegt der Kulturbetrieb mehr oder weniger brach. Das soll sich jetzt ändern – mit einem Festival an der Brückenmühle in Roes.